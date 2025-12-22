Motorsikletten savrulan liseli başını kaldırıma çarpıp hayatını kaybetti

22.12.2025 16:27

Aksaray'da otomobil ile çarpışan motoskletten savrulan yolcu konumundaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Aksaray'da gerçekleşen kazada  Yunus S. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan A.A. idaresindeki  motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Abdülhamid Han Fen Lisesi öğrencisi Hasan Fatih Gök yola savruldu. Savrulan genç başını kaldırımdaki taşlara vurmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti. 

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Yunus S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

