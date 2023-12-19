Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı 2 yaralı

Kaza Göl Kavşağında meydana geldi. Yalova istikametinden Bursa yönüne giden İsa Y. (30) idaresindeki motosiklet, Göl kavşağında karşıya geçiş yapmak isteyen Ali T.(64) idaresindeki plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan sürücüsü İsa Y. İle arkasında yolcu olarak bulunan ve sürücüsü İsa Y’nin nişanlısı olduğu belirlenen Sevilay S. (28) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi.

Kazada yaralanan İsa Y. İle Sevilay S. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.