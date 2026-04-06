Motosiklet otomobile ok gibi saplandı

Kaza, dün akşam üzeri Mustafa Kemal Caddesi üzerinde, Muratlı Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y. idaresindeki motosiklet, seyir halindeki bir otomobile yandan çarptı. Motosikletli çarpmanın etkisiyle yola savrulup yaralandı. Kazanın hastane önünde meydana gelmesi, yaralıya müdahaleyi hızlandırdı. Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler, çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde beyaz renkli otomobilin sağ arka kapı ve çamurluk kısmında ciddi hasar oluştuğu, motosikletin ön tekerleği ile süspansiyon aksamının aracın gövdesine saplandığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle motosikletin diğer parçalarının ise yola savrulduğu dikkat çekti.