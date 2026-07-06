Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. 1 yaralı

Adıyaman'da Kahta- Siverek Karayolu Terpal köyü Kavşağı yakınlarında bir otomobil sürücüsü aniden yola çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıktı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.