Motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. 1 yaralı
06.07.2026 17:07
IHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için ani manvra yapılan otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da Kahta- Siverek Karayolu Terpal köyü Kavşağı yakınlarında bir otomobil sürücüsü aniden yola çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.
Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıktı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.