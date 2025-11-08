Belediye otobüs şoförünün öğrencileri otobüse almadığı iddiası

Edinilen bilgiye göre, Kredi Yurtlar Kurumu bölgesinden Turgutreis Mahallesi yönüne sefer yapan belediye otobüsüne binmek isteyen 6 genç, yanlarında bulunan valizlerle birlikte araca yöneldi.

İddiaya göre, otobüs şoförü valizlerin fazla olduğunu gerekçe göstererek gençleri otobüse almak istemedi. Bunun üzerine öğrencilerden üçü araçtan inmek zorunda kaldı. Memleketlerine gitmek üzere terminale ulaşmaya çalışan gençler, otobüse alınmadıkları için mağdur oldu.

Olay sırasında otobüste bulunan bazı yolcular da duruma tepki göstererek şoföre itiraz etti.