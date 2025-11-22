Bodrum'da abartı egzoza 28 bin lira ceza
22.11.2025 14:51
DHA, AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, standartları uymayan egzoz kullanan motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira para cezası kesildi.
Muğla'da Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında plakası olmayan motosiklet durduruldu. Yapılan kontrollerde motosikletin abartı egzoz kullandığı tespit edildi.
Ekiplerce, motosiklet sürücüsüne ilgili kanun maddeleri kapsamında 28 bin 937 lira para cezası kesildi.
