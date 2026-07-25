Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisi ile Bitez Akvaryum Koyu girişinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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