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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

25.07.2026 10:16

Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama
DHA
DHA
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Bodrum'da iki farklı noktada düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisi ile Bitez Akvaryum Koyu girişinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

 

Yürütülen çalışmalarda iki farklı olayda 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.H.P., S.A., F.Y., M.A., A.A., M.C. ve M.H. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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