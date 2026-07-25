Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama
25.07.2026 10:16
Bodrum'da iki farklı noktada düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisi ile Bitez Akvaryum Koyu girişinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yürütülen çalışmalarda iki farklı olayda 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.H.P., S.A., F.Y., M.A., A.A., M.C. ve M.H. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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