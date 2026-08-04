Bodrum'daki silahlı saldırıya 4 ilde operasyon. 3 tutuklama

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde 22 Temmuz'da bir evin önündeki otomobile silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Bu sabah dört ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelinin B.A. olduğu ve saldırının ardından M.T. adına düzenlenmiş kimlik bilgilerini kullanarak Ankara'ya kaçtığı belirlendi. Olayda kullanılan silah ise Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir arazide bulunan çantada ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 3'ü tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.



SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren B.A. ile M.T., Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İncelemelerde şüpheli B.A.'nın yeni nesil bir organize suç örgütü yapılanmasıyla M.A.M. isimli kişi aracılığıyla irtibat kurduğu, ardından yabancı bir GSM hattından aldığı talimatla eylemi gerçekleştirmek üzere Bodrum'a geldiği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.A.'yı olay yerine getiren korsan taksi şoförü N.K.S.'yi Bodrum'da; korsan taksi ücretini IBAN üzerinden gönderen ve hakkında aranma kaydı bulunan Ş.Y. ile M.A.M.'yi ise İstanbul'da gözaltına aldı.

Saldırıdan 3 gün sonra şikayetçinin yabancı ülke GSM hattından mesajlar gönderilip tehdit edilmesi olayıyla ilgili de çalışma yürütüldü. Şikayetçiye gönderilen fotoğrafların A.Ö.Ç. adına kiralanan 34 plakalı araçtan çekildiğini saptayan ekipler, A.Ö.Ç. ve İ.B.A.'yı Eskişehir'de gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen toplam 7 şüpheliden korsan taksi şoförü N.K.S. ve M.T. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken; B.A., Ş.Y. ve M.A.M. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.