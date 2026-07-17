MİT destekli operasyonda Bodrum'da göçmen kaçakçılığı şüphelilerine operasyon

İzmir MİT Bölge Başkanlığı, Bodrum Gümbet açıklarında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli, Sahil Güvenliğe ait bir insansız hava aracı (İHA) ile 'TCSG-901' adlı bot sevk edildi.

İHA tarafından deniz üstünde tespit edilen şüpheli yelkenli tekne, Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Teknede yapılan aramada 67 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Olayla bağlantılı olarak karada da çalışma yürüten Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takip sonucu göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 5 şüphelinin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemlerine başlandı.