Muğla'da uyuşturucu operasyonu. 2 kişi tutuklandı

Bodrum ve Ortaca'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ile 140 bin 500 lira ve 250 dolar ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 140 bin 500 lira ile 250 dolar nakit para bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

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