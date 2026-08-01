Muğla'da uyuşturucu operasyonu. 2 kişi tutuklandı
01.08.2026 08:59
Bodrum ve Ortaca'da düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ile 140 bin 500 lira ve 250 dolar ele geçirildi.
Muğla'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Bodrum ve Ortaca ilçelerinde operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin araç ve ikametlerinde arama yapıldı.
Aramalarda 274 sentetik ecza, 19 gram skunk, 8 gram kokain ve pregabalin içerdiği değerlendirilen 6 gram toz madde ele geçirildi.
Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 140 bin 500 lira ile 250 dolar nakit para bulundu.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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