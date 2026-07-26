Muğla'da uyuşturucu satıcılarına operasyon. 3 şüpheli gözaltına alındı

Bunun üzerine şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde arama yapan ekipler, 900 gram skunk, 50 gram kokain, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan pres makinesi ile çok sayıda boş paket ele geçirdi.

Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 83 bin lira, bin dolar ve 90 avroya da el konuldu.

Gözaltına alınan B.A., R.K. ve M.K. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem başlatılırken, uyuşturucu satın aldığı belirlenen S.G. hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.