Muğla'da uyuşturucu satıcılarına operasyon. 3 şüpheli gözaltına alındı
26.07.2026 16:23
900 gram skunk ve 50 gram kokain ele geçirildi.
Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 900 gram skunk ve 50 gram kokain ele geçirildi.
Bodrum'da uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takibe alınan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra paketleme ekipmanları ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, B.A., R.K. ve M.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçti.
Yapılan takip sonucunda şüphelilerin S.G. isimli kişiye uyuşturucu sattığı belirlendi.
83 bin lira, bin dolar ve 90 avroya da el konuldu.
Bunun üzerine şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde arama yapan ekipler, 900 gram skunk, 50 gram kokain, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan pres makinesi ile çok sayıda boş paket ele geçirdi.
Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 83 bin lira, bin dolar ve 90 avroya da el konuldu.
Gözaltına alınan B.A., R.K. ve M.K. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem başlatılırken, uyuşturucu satın aldığı belirlenen S.G. hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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