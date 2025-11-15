Muğla Büyükşehir’den okullara ara tatil bakımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilinde il genelindeki okullardan gelen talepler doğrultusunda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha güvenli ve uygun şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla Kasım ayı ara tatili boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda sınıf, koridor, bahçe ve ortak kullanım alanlarında gerekli bakım ve düzenlemeler yapıldı.

MUĞLA GENELİNDE 185 ATATÜRK BÜSTÜ YAPILDI

Ara tatil döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 ilçede toplam 8 okulda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulmak üzere yeni Atatürk büstleri ve Atatürk köşeleri de hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi il genelinde185 adet Atatürk Büstü, 84 adet Atatürk Köşesi okullara kazandırıldı.

Ara tatilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler tüm okulların bahçelerini yıkayarak kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilere daha hijyenik ve düzenli bir ortam sunmak için okul çevrelerinde gerekli bakım çalışmalarını da yerine getirdi.