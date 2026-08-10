Datça’da çadır ve karavanlara denetim

Muğla’nın Datça ilçesinde yaz ve yangın sezonu nedeniyle ormanlık alanlar ile sahillerde çadır ve karavanla yapılan kamp ve konaklamalara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka ve Mesudiye mahalleleri başta olmak üzere Gerence, Kurubük, Palamutbükü ve Ovabükü çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Ormanlık alan ve sahillerdeki kontrollerde çadır ve karavanla konaklayanlar, kamp kurallarına uyulması ve yangın riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.

Kurallara aykırı şekilde konakladığı belirlenen kişiler uyarılırken, uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayanlar ekipler tarafından bulundukları alanlardan uzaklaştırıldı.

Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerin, yangın sezonu boyunca karadan ve havadan sürdürüleceği bildirildi.