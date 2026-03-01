Datça'da makilik yangını
01.03.2026 16:38
Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Muğla'nın Datça ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangınla ilgili ekipler bölgede inceleme yaptı.
