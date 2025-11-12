Muğla'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
12.11.2025 12:03
AA
Muğla'nın Datça ilçesinde kayıp olarak aranan bir kişi, tarım arazisinde ölü bulundu.
Muğla'nın Datça ilçesi Emecik Mahallesi'nde Ç.Ç.'nin (45) kayıp olduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaya Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği'nin gönüllüleri de destek verdi.
Ekipler, Alavara mevkisindeki tarım arazisinde kayıp kişiye ulaştı. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Ç.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ç.Ç.'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
YASAL UYARI
DATÇA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DATÇA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.