Yunanistan geri itmişti. Datça açıklarındaki 36 göçmen kurtarıldı
04.08.2026 11:36
Son Güncelleme: 04.08.2026 11:37
36 kaçak göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 2 can salında bulunan 8'i çocuk 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salındaki 8'i çocuk, 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, önceki gün saat 23.45'te Datça açıklarında can salları içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, 2 can salındaki 36 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.
Aralarında 8 çocuğun da bulunduğu göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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