5 şüpheli Fethiye'de tutuklandı
29.08.2026 11:12
Son Güncelleme: 29.08.2026 11:12
Olayla ilgili 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma gerçekleştirildi.
Fethiye’de meydana gelen "ateşli silahla yaralama" olayıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirilirken, terk edilmiş halde bulunan bir motosiklete de el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.M.S., Ş.Ö., G.D., M.K. ve D.C.K. isimli 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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