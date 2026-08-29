5 şüpheli Fethiye'de tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.M.S., Ş.Ö., G.D., M.K. ve D.C.K. isimli 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirilirken, terk edilmiş halde bulunan bir motosiklete de el konuldu.

Fethiye’de meydana gelen "ateşli silahla yaralama" olayıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma gerçekleştirildi.

YASAL UYARI

FETHIYE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. FETHIYE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.