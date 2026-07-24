Fethiye'de karşı şeride geçti, canından oldu

İhbar üzerine olay yerine sağlık , itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demirer'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada sürücülerden Suna D hayatını kaybetti, diğer araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

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