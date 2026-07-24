Fethiye'de karşı şeride geçti, canından oldu
24.07.2026 12:53
Muğla'nın Fethiye ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy çevre yolunda meydana geldi. Fethiye'den Seydikemer ilçesine giden Suna D'in (42) kullandığı otomobil, karşı yöne geçip başka bir otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Suna D hayatını kaybetti, diğer araçtaki 2 kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demirer'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
FETHIYE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. FETHIYE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.