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Fethiye'de karşı şeride geçti, canından oldu

24.07.2026 12:53

Fethiye'de karşı şeride geçti, canından oldu
DHA
DHA
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy çevre yolunda meydana geldi. Fethiye'den Seydikemer ilçesine giden Suna D'in (42) kullandığı otomobil, karşı yöne geçip başka bir otomobille çarpıştı.

 

Kazada sürücülerden Suna D hayatını kaybetti, diğer araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demirer'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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