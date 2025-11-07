Freni patlayan kamyon, öğrenci servisine çarptı: Yaralılar var
07.11.2025 11:18
İHA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde freni patlayan kamyon, karşı şeride geçerek öğrenci servisine çarptı. Kazada 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde, sabah saatlerinde yokuş aşağı seyir halindeyken fren sistemi arızalanan S.D. idaresindeki kamyon, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve içinde öğrencilerin bulunduğu B.T. idaresindeki servis minibüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 1 öğretmen ve 21 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
YASAL UYARI
FETHIYE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. FETHIYE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.