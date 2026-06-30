Göçmen kaçakçılığı operasyonu. 9 şüpheli tutuklandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri ekipleri uzun süreli bir takip gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, düzensiz göçmenleri Muğla 'ya getirip bir süre barındırdıktan sonra botlarla yurt dışına kaçırmaya çalışan bir şebeke tespit edildi.

Takibin ardından 26 Haziran 2026 günü düğmeye basan ekipler; Fethiye ve Seydikemer’in yanı sıra İstanbul, Antalya ve İzmir illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilirken, göçmen sevkiyatında kullanılan 3 araca da el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan diğer 9 şüpheli ise tutuklandı.