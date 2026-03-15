Muğla Fethiye'de tekne yangını
15.03.2026 12:36
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, düzensiz göçmen kaçakçılığında kullanıldığı gerekçesiyle el konulan yelkenli teknede çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi'ndeki İcra Daireleri Kaçakçılık ve Deniz Araçları Men İstasyonu'nda bulunan bir yelkenli teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sahil güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, diğer tekne ve botlara sıçramadan söndürüldü.
