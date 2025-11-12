Avda kaybolan emekli öğretmen ölü bulundu
12.11.2025 16:27
İHA, AA
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ava çıktıktan sonra haber alınamayan emekli öğretmen ölü bulundu.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ağla Yaylası Çamova mevkisine ava giden emekli öğretmen Murat Konuşçu'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.A
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kayalıklara yakın yerde bulunan Konuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Konuşçu'nun cenazesi, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden cenaze aracına taşındı.
Emekli öğretmenin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.
