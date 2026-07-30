Köyceğiz'de 11 yaban keçisinin avlanma hakkı için ihale yapılacak
30.07.2026 10:05
11 yaban keçisi için belirlenen av kotası ihaleye çıkarıldı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 2026-2027 av turizmi kapsamında 11 yaban keçisi için belirlenen av kotası ihaleye çıkarıldı. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale, 10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026-2027 av turizmi kapsamında 11 yaban keçisi için belirlenen av kotasını ihaleye çıkardı.
Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda uygulanacak ihale, 8 parti halinde gerçekleştirilecek.
Bireysel yaban keçisi kotası için KDV hariç muhammen bedel 750 bin lira olarak belirlenirken, ilk üç parti ikişer, kalan beş parti ise birer av kotasından oluşuyor.
Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale, 10 Ağustos'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenecek.
UYGULAMA ETİK TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR
Türkiye'de yaban keçileri normal şartlarda koruma altında bulunan türler arasında yer alıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı ise av turizmi kapsamında belirlenen avlanma kotalarının, popülasyon sayımları ve bilimsel veriler doğrultusunda oluşturulduğunu belirtiyor.
Bu kapsamda belirlenen avlanma hakları, ihale yoluyla av turizmi organizasyonu yapmaya yetkili acentelere tahsis ediliyor.
Uygulama ise kamuoyunda zaman zaman etik ve yaban hayatının korunmasına ilişkin tartışmalara neden oluyor.
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