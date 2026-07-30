Köyceğiz'de 11 yaban keçisinin avlanma hakkı için ihale yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026-2027 av turizmi kapsamında 11 yaban keçisi için belirlenen av kotasını ihaleye çıkardı.

Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda uygulanacak ihale, 8 parti halinde gerçekleştirilecek.

Bireysel yaban keçisi kotası için KDV hariç muhammen bedel 750 bin lira olarak belirlenirken, ilk üç parti ikişer, kalan beş parti ise birer av kotasından oluşuyor.

Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale, 10 Ağustos'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenecek.