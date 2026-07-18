Marmaris'te bir kamyonun karıştığı kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Muğla ’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Asparan mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında M.A. (52) idaresindeki otomobil ile Y.G. (23) yönetimindeki kamyon çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Efe Mert Akpınar (16), S.A. (46) ve sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık , jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 16 yaşındaki Efe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan S.A. ile M.A.’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.