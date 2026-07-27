Marmaris'te ormana sigara atan sürücüye ceza

Şüpheli hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76. maddesi kapsamında suç tutanağı düzenlenirken, adli süreç başlatıldı.

Kanunun ilgili hükmüne göre, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atanlar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile adli para cezası uygulanıyor.

Orman işletme müdürlüğü yetkilileri, yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekerek, ormanlık alanlarda yangına neden olabilecek davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Vatandaşlardan da benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili kurumlara ihbarda bulunmaları istendi.