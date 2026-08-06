Marmaris’te sahiller için 3 metrelik alan denetimi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, sahillerin vatandaşların ortak kullanımına açık tutulması amacıyla işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki sahil bandında faaliyet gösteren işletmeleri tek tek kontrol etti.



Denetimlerde işletmecilere, kıyı kenar çizgisi kapsamında deniz tarafında bırakılması gereken 3 metrelik yasal kullanım alanı hakkında bilgi verildi.

Vatandaşların sahilde rahatça yürüyebilmesi ve havlularını sererek denizden ücretsiz yararlanabilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelere teşekkür eden ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere ise uyarıda bulunarak tutanak düzenledi.

Yetkililer, kurallara aykırı uygulamaların giderilmesi için işletmelere 24 saat süre tanındığını bildirdi.

Denetimler sırasında işletmecilere, vatandaşlardan şikâyet gelmesi veya yapılan uyarılara rağmen aykırılıkların devam etmesi halinde haklarında cezai işlem uygulanacağı da ifade edildi.

Yetkililer, kıyıların herkesin ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayarak denetimlerin belirli aralıklarla değil, sezon boyunca sıklaştırılarak sürdürüleceğini belirtti.

İşletmelere gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapıldığını kaydeden ekipler, kamuya açık sahillerin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.