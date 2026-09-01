Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya ve Akkaya’nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya’yı başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Kaya ve Akkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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