Eski sevgilisini öldürüp intihar etti
01.09.2026 15:50
Berfin Zelal Kaya'nın (28) eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü öğrenildi.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde Berfin Zelal Kaya (28) ile eski sevgilisi Mehmet Akkaya (30) evde ölü bulundu. Akkaya’nın Kaya’yı tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirlendi.
Olay, saat 03.00 sıralarında, Kötekli Mahallesi 56’ncı Cadde’deki apartmanda meydana geldi. Menteşe’de lokanta işleten Berfin Zelal Kaya’dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya’yı başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Kaya ve Akkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Akkaya'nın, yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdiği tespit edildi.
Öte yandan Mehmet Akkaya’nın yanında ruhsatsız tabanca bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya ve Akkaya’nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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