3 gün 3 gece düğün yaptırdı, 4 milyonluk altınlarla kaçtı
05.09.2026 09:13
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla’da milyonluk düğün takılarıyla kaybolduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu gelin gözaltına alındı. Evde yapılan aramada altınlar bulunamadı.
Muğla'nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünün ardından milyonlarca liralık takıyla kaybolduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu gelin Mamura Burkhonova (28) gözaltına alındı.
Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde düzenlenen düğünün ertesi sabahı Burkhonova’nın evde olmadığı fark edildi.
Muğla Gazetesi'nin haberine göre aile, düğünde takılan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının da kayıp olduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan polis ekipleri, Burkhonova’yı gözaltına aldı.
Burkhonova ilk ifadesinde altın ve ziynet eşyalarını kendisinin almadığını söyledi.
Polisin kadının yakalandığı evde yaptığı aramada ise kayıp olduğu belirtilen altınlara rastlanmadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
MILAS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MILAS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.