3 gün 3 gece düğün yaptırdı, 4 milyonluk altınlarla kaçtı

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünün ardından milyonlarca liralık takıyla kaybolduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu gelin Mamura Burkhonova (28) gözaltına alındı.

Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde düzenlenen düğünün ertesi sabahı Burkhonova’nın evde olmadığı fark edildi.

Muğla Gazetesi'nin haberine göre aile, düğünde takılan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının da kayıp olduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan polis ekipleri, Burkhonova’yı gözaltına aldı.

Burkhonova ilk ifadesinde altın ve ziynet eşyalarını kendisinin almadığını söyledi.

Polisin kadının yakalandığı evde yaptığı aramada ise kayıp olduğu belirtilen altınlara rastlanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.