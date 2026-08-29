Milas’ta 5 katlı binanın çatısında yangın

Yangın , Milas Beçin Mahallesi Bodrum-Yatağan akıllı kavşak yakınındaki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Rüzgârın da etkisiyle çatının geniş bir bölümünü saran alevler metrelerce yükselirken, bölgeden yoğun siyah duman yükseldi. Yangın çevredeki birçok noktadan görüldü.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun alevleri kontrol altına almak ve alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.