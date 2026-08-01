Şnorkelle dalış yapan çocuk, denizin dibinde antik kalıntılar buldu

Müze Müdürlüğü, duyarlılık gösteren çocuk ve ailesine teşekkür etti.

Yetkililer, su altında karşılaşılan kültür varlıklarının yerinden oynatılmadan ve zarar verilmeden ilgili kurumlara bildirilmesinin arkeolojik mirasın korunması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, ailesiyle tatil yapan bir çocuk, Mandalya Körfezi'nde şnorkelle dalış yaptığı sırada deniz tabanında kiremit parçalarını andıran kırık objeler fark etti.

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