Şnorkelle dalış yapan çocuk, denizin dibinde antik kalıntılar buldu
01.08.2026 14:18
Kalıntıları farkeden çocuk ailesine haber verdi.
Muğla'nın Milas ilçesinde şnorkelle dalış yapan çocuk, deniz tabanında fark ettiği kalıntıları fotoğraflayarak ailesi aracılığıyla müzeye bildirdi. Parçaların amforalara ait olabileceği değerlendirildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde, ailesiyle tatil yapan bir çocuk, Mandalya Körfezi'nde şnorkelle dalış yaptığı sırada deniz tabanında kiremit parçalarını andıran kırık objeler fark etti.
Durumu ailesine anlatan çocuk, ailesiyle birlikte yeniden dalış yaparak kalıntıların fotoğraflarını çekti.
Yetkililer, su altında karşılaşılan kültür varlıklarının yerinden oynatılmadan ve zarar verilmeden ilgili kurumlara bildirilmesinin arkeolojik mirasın korunması açısından önem taşıdığını vurguladı.
Müze Müdürlüğü, duyarlılık gösteren çocuk ve ailesine teşekkür etti.
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