Kreşte 5 yaşındaki çocuğa öğretmen şiddeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Özel Gündüz Bakımevi ve Kısa Mola Merkezi'nde çalışan bir kişi, 5 yaşındaki bir çocuğun ailesine çocuklarının bir öğretmen tarafından tartaklandığı ihbarında bulundu.

VELİLERDEN SUÇ DUYURUSU

Öğrencinin velileri konuyla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ŞİDDET, GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

İhbar üzerine kreşte yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, çocuğun bir öğretmen tarafından yemekhanede tartaklandığı tespit edildi.

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocuğun öğretmen tarafından sertçe sandalyeye oturtularak masaya ittirilmesi yer alıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ÖĞRETMEN GÖREVDEN ALINDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın büyük üzüntüyle tespit edildiği belirtilerek, olaya karışan personelin derhal görevden alındığı ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizim için önceliklidir. Bu tür kabul edilemez olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler alınacaktır." ifadelerine yer verildi.