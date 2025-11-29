Muğla'da tefeci operasyonu. Baba ve oğulları tutuklandı
29.11.2025 16:56
DHA
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İsmet K. ile iki oğlu tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca'da tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Yüksek faizle para verip vatandaşları borçlandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin önceden belirlenen adreslerine 25 Kasım'da operasyon düzenlendi.
Ortaca Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda; 29 senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname, 3 muvafakatname, 1 çek defteri, 16 tarihi sikke, 115 mermi, 1 tabanca şarjörü ve 1 bıçak ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet K. ile oğulları Batuhan Veli K. ve Barış K. tutuklandı, Salih B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
