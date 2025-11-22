Yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Mahmut Karaçelik'in komşuları evden silah sesi duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin inceleme sırasında silahın konumu, mermi çekirdeği, balistik izler ve evdeki diğer tespitler üzerinde durduğu öğrenildi.

Karaçelik’in ilk belirlemelere göre silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını kaybettiği değerlendirilirken, olayın intihar mı yoksa bir cinayet mi olduğu ise yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.

Kesin ölüm nedenin belirlenmesi için yaşlı adamın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.