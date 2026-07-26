Düğün hazırlığı yapan çift kaza yaptı. 1 ölü 1 yaralı

Hayatını kaybeden Uçar'ın cenazesi hastane morguna götürülürken, düğün hazırlığı yaptığı belirtilen çiftin kahvaltı yapmak üzere bir restorana gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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