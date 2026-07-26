Düğün hazırlığı yapan çift kaza yaptı. 1 ölü 1 yaralı
26.07.2026 14:03
Son Güncelleme: 26.07.2026 14:03
Kahvaltıya giderken kaza yaptılar.
Muğla Seydikemer'de kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bağ evine girmesi sonucu 27 yaşındaki sürücü yaşamını yitirirken, nişanlısı yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Uğurlu Mahallesi'ndeki Keskin Viraj mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer'den Fethiye yönüne seyreden Semih Uçar'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç, yol seviyesinin altında bulunan bir bağ evine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Semih Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan nişanlısı Zeynep Yüksel ilk müdahalenin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden Uçar'ın cenazesi hastane morguna götürülürken, düğün hazırlığı yaptığı belirtilen çiftin kahvaltı yapmak üzere bir restorana gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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