Muğla'da zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Neslinur, son yolculuğuna uğurlandı

Seydikemer Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinde rahatsızlanan üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

İlk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kardeşlerden 18 yaşındaki Neslinur Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki kardeşin tedavisi ise devam ediyor.

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna getirilen Topal'ın cenazesi, Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'na nakledildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından genç kız toprağa verildi.

Acılı anne Selimiye ile baba Musa Topal, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi. Topal ailesi taziyeleri mezarlıkta kabul etti.

Cenaze törenine Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, aile yakınları, öğrenci arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.