Muğla'da trafik kazası : 1'i ağır 3 yaralı
15.11.2025 10:43
İHA
Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç beton bariyerlere çarptı.
Kızılağaç Mahallesi Mudurnu Kavşağı'nda meydana gelen tek taraflı kazada beton bariyere çarpan araçtaki 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde meydana geldi.
Vatandaşların kazayı 112'ye bildirmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ederken, araç içerisinde bulunan 1 kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi.
