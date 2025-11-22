Temizlik için başlatılan yangında üzüm bağları yandı

22.11.2025 15:40

Temizlik için başlatılan yangında üzüm bağları yandı
IHA

İHA

Muğla'da üzüm bağlarının bulunduğu arazi yandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde üzüm bağlarının bulunduğu arazide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

 

Temizlik amacıyla çıkarıldığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 600 metrekarelik alandaki üzüm bağları ve kuru otları etkisi altına aldı. Yangının ardından inceleme başlatıldı.

