2 katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi

Muğla Haberleri DHA 07.07.2021 - 16:42
Muğla Haberleri - DHA,
Muğla'nın Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Dere Sokak'ta Raşit Taşkıran'a ait 2 katlı müstakil boş evde, saat 13.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile orman ekipleri, yangına müdahale etti.
Mahalleyi duman altında bırakan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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