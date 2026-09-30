Alacak kavgasında yaralanan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti
30.09.2026 12:04
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten Tayfun Çavuş (43), hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi Suat Çavuş'un tedavisi ise sürüyor.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Akyer Mahallesi'nde meydana geldi. Günay K. (38) ile Tayfun Çavuş ve kardeşi Suat Çavuş arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Günay K., yanındaki av tüfeğiyle 2 kardeşe ateş açtı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan kardeşleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı kardeşler, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tayfun Çavuş, doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Tedavisi süren kardeşi Suat Çavuş'un ise durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Günay K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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