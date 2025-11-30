Altı şehirde dolandırıcılık operasyonu
30.11.2025 14:11
AA
Muğla merkezli altı şehirde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, bazı kişileri yaklaşık 11 milyon lira dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Muğla merkezli Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.R.K, Y.S. ve A.H.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
