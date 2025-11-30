Altı şehirde dolandırıcılık operasyonu

Muğla merkezli altı şehirde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

Öte yandan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Muğla merkezli Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.R.K, Y.S. ve A.H.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fethiye ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, bazı kişileri yaklaşık 11 milyon lira dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Muğla merkezli altı ilde gerçekleşen dolandırıcılık operasyonunda üç şüpheli tutuklandı.

YASAL UYARI

MUĞLA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUĞLA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.