Apart odasında bir kişi ölü bulundu
18.03.2026 23:06
Fethiye'de bir kişi kaldığı apart odasında ölü bulundu.
Muğla'da apartta kalan bir kişi odasında ölü bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartta kalan Engin K.'dan (37) uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin odaya girmesiyle Engin K.'nin cansız bedeni bulundu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın öldüğü ve kimyasal bir maddeyle teması bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından odada gaz ölçümü yapılırken, inceleme amacıyla numuneler alındı. Engin K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
