Bodrum açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 20:11
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum ve Turgutreis açıklarında farklı zamanlarda, lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgileri üzerine bölgeye hareket etti.
İkisi Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, biri de ekiplerce tespit edilen 3 lastik bottaki 59 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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