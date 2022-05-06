Bodrum açıklarında 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı,

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot ve can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.



Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salı ve lastik bottaki 83 düzensiz göçmeni kurtardı.



Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

