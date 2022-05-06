Bodrum açıklarında 83 düzensiz göçmen kurtarıldı (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 83 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 11:04

Bodrum açıklarında 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot ve can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salı ve lastik bottaki 83 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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