Bodrum'da jet ski alabora oldu: Bir çocuk yaşamını yitirdi, kayıp baba ile diğer kızı aranıyor
16.07.2026 16:44
Son Güncelleme: 16.07.2026 17:04
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, aynı aileden dört kişinin üzerinde bulunduğu jet ski alabora oldu. Ailenin iki kızından biri boğulurken, kaybolan baba ile diğer kızı için arama çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar mevkisi açıklarında üzerinde aynı aileden ikisi çocuk dört kişinin bulunduğu jet ski dün saat 05.30 sıralarında şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu.
Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Jet skide bulunan Irak uyruklu anne, olay sırasında yakındaki bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak kurtarıldı. Ancak baba ile iki kızı denizde kayboldu.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Çalışmalar sürerken Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir kız çocuğu, Bodrum-İstanköy seferini yapan feribottakiler tarafından fark edilerek Yunan Sahil Güvenliği'ne bildirildi.
Yapılan incelemede kayıp çocuklardan biri olan kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayıp baba ile diğer kızı için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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