Bodrum açıklarında lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 19:51
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik botu durdurarak 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muğla Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.