Bodrum açıklarında lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botta yakalanan 19 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 19:51

Bodrum açıklarında lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik botu durdurarak 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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