Bodrum'a kruvaziyer ile 2 bin 377 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aidablue" isimli kruvaziyer ile 2 bin 377 turist geldi.

İtalya bayraklı 253 metre boyundaki Aidablu, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'ndan Bodrum 'a geldi. Ağırlıklı Alman uyruklu toplam 2 bin 377 yolcu ile 641 personelin bulunduğu dev gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Heraklion Limanı'na hareket edecek.

