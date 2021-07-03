Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı

Muğla Haberleri DHA 03.07.2021 - 09:11
Muğla Haberleri - DHA,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 göçmenin bulunduğu yeri tespit etti.
Ekipler yaptığı çalışmayla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenilen göçmenleri kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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