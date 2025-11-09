Bodrum'da 5’i çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. İhbarın ardından Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti.

