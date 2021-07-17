Bodrum'da 63 göçmen yakalandı

Muğla Haberleri 17.07.2021 - 10:50
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 63 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında hareket halindeki bir yelkenli tekneyi durdurdu.
Yakalanan teknede gözetim altına alına 63 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
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