Bodrum'da aç kalan yaban domuzları kent merkezine indi

Ormanlık alandan Konacık Mahallesi'ne inen yaban domuzu sürüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki refüjde ve yol kenarındaki yeşillik alanda yiyecek aradı.
Daha sonra sitelerin bulunduğu bölgeye giden 10 kadar domuz, bir süre sonra mahalleden ayrılarak yeniden ormanlık alana döndü.
Muğla Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Muğla Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Muğla